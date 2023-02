Il derby di Sacchi: “Inter sul velluto perché il Milan ha consentito tutto”

"Il Milan non è più una squadra, soprattutto quello del primo tempo. L'Inter non ha giocato contro un avversario, ma contro uno sparring partner - esordisce quindi Sacchi -. È stato un monologo dell’Inter che non ha faticato più di tanto e ha chiuso il primo tempo dominando il campo. [...] Contro l’Inter puoi vincere se giochi da squadra, cosa che il Milan non ha mai fatto. Nel secondo tempo poi i nerazzurri hanno gestito la situazione, come spesso fanno: non sono una squadra che ammazza le partite e gli avversari, di solito li lascia respirare e così rischia qualcosa. Però l’Inter sta davvero bene e questo risultato regala entusiasmo e autostima anche in chiave Champions League". E poi la chiosa: "L'Inter ha giocato sul velluto perché il Milan le ha consentito tutto".