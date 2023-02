Calhanoglu da blindare: c’è la data per l’incontro. Obiettivo niente più casi Skriniar

Appuntamento dopo il Porto per prolungare l'accordo in scadenza nel 20224

Il secondo derby vinto in 20 giorni ha ribadito ancora una volta la leadership raggiunta da Calhanoglu in questa Inter. Emblematico l'episodio al minuto 33, in occasione del gol di Lautaro Martinez: la curva del Milan, un tempo ai piedi del turco, inizia ad insultare il turco che dalla bandierina mette un cross perfetto per l'argentino che firma l'1-0. Tifoseria milanista ammutolita e tifo nerazzurro esploso.