Inter-Milan, derby senza storia: i numeri del dominio nerazzurro

Possesso palla e non solo: tutto pende per i nerazzurri

Redazione Passione Inter

Il risultato dice "solo" 1-0, ma come a Riad anche a San Siro non c'è stata storia: l'Inter domina il Milan e porta a casa il secondo derby in 20 giorni. I numeri sono totalmente dalla parte della squadra di Simone Inzaghi, soprattutto in un primo tempo in cui in campo è scesa una sola squadra in maglia nerazzurra.

Al termine della prima frazione di gioco l'Inter chiude in vantaggio per il gol di Lautaro Martinez con un imponente 73% di possesso palla, lasciando solo le briciole al Milan. 9 tiri a 0 vanno a referto, 5 calci d'angolo battuti dagli interisti contro nessun corner milanista, 343 passaggi totali da una parte e 126 dall'altra, un terzo. Ancora di più: la banda di Pioli non tocca alcun pallone negli ultimi 11 metri di campo, non impegnando minimamente Onana, tant'è che il dato sugli expected goals (i gol attesi in base al gioco prodotto) è pari a 0.

Nel secondo tempo il Milan mischia le carte e prova a combinare qualcosa, ma il risultato non cambia: possesso palla Inter con oltre il 64%, 15 tiri a 4 per i nerazzurri, 4 tiri in porta a 0, 5 tiri respinti a 0, 13 occasioni da gol interiste contro le due rossonere, 8 calci d'angolo a 0, 0 parate per Onana e 3 per Tatarusanu dall'altra parte. Un dominio.