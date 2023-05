Emergenza Milan? Ecco chi mancherà nel derby di Champions League

Tra pretattica mediatica, faccia a faccia coi tifosi e lavoro a Milanello, il Milan si prepara al ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter in programma martedì 16 maggio alle 21. Si riparte dal 2-0 dell’andata per i nerazzurri che, nel frattempo, hanno scavato anche un solco di 5 punti in campionato. Per il Milan è quasi un’ultima spiaggia, per questo c’è grande attenzione all’infermeria.

Chi mancherà di sicuro nella gara di martedì è Ismael Bennacer: uscito per infortunio nella gara d’andata, il centrocampista può considerare già conclusa la sua stagione. Rade Krunic e Junior Messias hanno saltato la sfida con lo Spezia rispettivamente per una borsite al ginocchio ed un affaticamento agli adduttori. In queste ore hanno continuato a svolgere lavoro differenziato, ma con ogni probabilità saranno a disposizione del tecnico Pioli. Così come Rafael Leao, il nome più atteso: nella seduta di questa domenica è tornato ad allenarsi con il gruppo svolgendo tutta la seduta tranne la partitella finale. Probabile il suo schieramento da titolare. Per il resto non ci sono altri acciacchi o assenti da segnalare per un Milan praticamente quasi al completo.