Ci ha messo un po’, ma Marcelo Brozovic ormai sta tornando definitivamente ai suoi standard. Anche in Inter-Sassuolo, nonostante l’ampio turnover, il croato ha retto in mezzo al campo facendosi anzi leader del reparto. I numeri ancora una volta lo dimostrano.

Quello che più impressione, come al solito, è relativo ai chilometri percorsi: 13,613, nessuno come lui in questa partita e abbondantemente sopra la media dei migliori in Italia. Chilometri percorsi, tra l’altro, ad alta intensità considerando che è stato il giocatore che ha tenuto la velocità media più alta di tutti in corsa. Questa la sua heatmap, piuttosto impressionante:

Con 90 palloni giocati è stato l’interista più coinvolto nel gioco. Meglio di lui, in assoluto, solo Maxime Lopez. Anche per quanto riguarda i passaggi riusciti. Brozovic è stato inoltre il migliore dell’Inter per passaggi riusciti sulla trequarti, meritando infine una valutazione statistica pari a 7.1 inferiore solamente a Lukaku e Dimarco.