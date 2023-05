Con la qualificazione alla prossima Champions League aritmeticamente più vicina, la pianificazione anche sul mercato per l’Inter entra nel vivo. A partire dai rinnovi di contratto, con alcuni casi decisamente più urgenti. Praticamente già blindato Hakan Calhanoglu che a breve prolungherà il suo accordo, uno dei file più importanti per i dirigenti nerazzurri riguarda Alessandro Bastoni. In scadenza nel 2024 e corteggiato da top club europei, il difensore italiano preoccupa i tifosi visto il recente “caso Skriniar“. Ma le cose, in questo caso, andranno diversamente.

Ad annunciare di fatto l’imminente intesa per l’estensione del rapporto è stato l’Ad dell’Inter Beppe Marotta, intervenuto alla Milano Football Week con delle dichiarazioni piuttosto nette in questo senso: “Bastoni come Skriniar? No, credo proprio di no – ha esordito con grande sicurezza -. Non mi voglio addentrare facendo paragoni tra l’uno e l’altro. Dico che Bastoni è una persona molto seria, un ragazzo in gamba, ben assistito da un ottimo procuratore e quindi non sono solo fiducioso, ma quasi certo – e uso il quasi perché non siamo ancora al 100% – che si possa arrivare ad una conclusione“. Conclusione che dovrebbe prevedere un accordo… a metà strada. Nel senso che la richiesta del calciatore, secondo indiscrezioni, partiva da quota 6,5 milioni di euro per il suo nuovo ingaggio. L’Inter gli andrà incontro mettendo sul piatto un ingaggio da oltre 5 milioni di euro a stagione più bonus, comunque tra i più alti della rosa.