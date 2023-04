Calhanoglu festeggia il ritorno in campo: pronto il rinnovo con l’Inter

E’ proprio vero che quando tutto torna a girare per il verso giusto le buone notizie fioccano una dopo l’altra. In casa Inter, ad esempio, Hakan Calhanoglu è pronto a tornare a disposizione di Simone Inzaghi già a partire dalla gara di sabato sera in campionato contro il Monza. Il centrocampista turco, reduce dall’infortunio rimediato con la sua Nazionale, ci sarà dunque per il ritorno di Champions League contro il Benfica.

Ma non finisce qui, perché l’ex rossonero – oltre a rientrare in campo – è pronto a legarsi all’Inter sino al giugno 2027. Com’è risaputo, il club nerazzurro lavora da settimane sul prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2024 e – secondo quanto riportato da calciomercato.com – avrebbe raggiunto un accordo definitivo con l’entourage di Calhanoglu. L’ingaggio passerà dai 5 ai 6 milioni di euro, mentre per quanto riguarda l’ufficialità dovrebbe arrivare entro la fine del campionato.