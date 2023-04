La vittoria ottenuta a Lisbona contro il Benfica ha riportato alle stelle l’entusiasmo in casa Inter. Davanti alla formazione nerazzurra c’è ovviamente ancora un ritorno da giocare per cercare di blindare la qualificazione in semifinale di Champions League, ma con la consapevolezza di poter sfruttare la carica dei propri tifosi a San Siro e proteggere le due reti di vantaggio.

Il successo del ‘Da Luz’, oltre ad aver finalmente restituito serenità all’intero ambiente, ha soprattutto cambiato la percezione nei confronti dell’Inter. Data come sfavorita nel doppio incrocio con il Benfica, adesso la squadra di Inzaghi si ritrova invece il proprio destino tra le mani con la grande opportunità di centrare una semifinale di Champions League 13 anni dopo l’ultima volta.

L’algoritmo di ‘fivethirtyeight’ che sino a pochi giorni fa vedeva i nerazzurri spacciati, ad esempio, considera in questo momento l’Inter come la principale candidata con il 44% di possibilità insieme al Manchester City (67%) per disputare la finalissima di Istanbul. Quasi il doppio in percentuale rispetto alle altre due italiane ancora in gara, Milan (26%) e Napoli (25%).

Per quanto riguarda invece le chance di una vittoria finale, l’Inter si posiziona sul terzo gradino del podio con il 12% alle spalle di Real Madrid (18%) e Manchester City (51%). 8% a seguire per il Napoli e 6% per il Milan.

Un percorso che ha restituito non solo fascino e blasone europeo al club, ma soprattutto un maxi incasso dagli introiti Champions. Sino a questo momento il club nerazzurro è riuscito ad assicurarsi ben 68,5 milioni di euro netti, mentre il passaggio in semifinale potrebbe portare altri 12,5 milioni. Tutto ciò senza considerare le entrate dal botteghino, che solamente per il match interno contro il Porto hanno generato quasi 7 milioni di euro di incassi. Alla luce del ritorno di mercoledì 19 e di una possibile semifinale, l’occasione per l’Inter è davvero ghiotta.

Tornando ora coi piedi per terra, va comunque ricordato che l’Inter – dopo le difficoltà vissute in questo 2023 – avrà l’obbligo già a partire da sabato di ritrovare la vittoria per rientrare tra le prime quattro. Va precisato che un quarto posto potrebbe comunque non garantire l’accesso diretto alla prossima Champions League. Alla luce del rendimento evidenziato dalle italiane tra Champions ed Europa League, si potrebbe infatti verificare un clamoroso scenario.

Secondo il regolamento UEFA ogni nazione non può avere più di 5 squadre qualificate alla prossima Champions League. Per questo motivo, alla Federazione Italiana potrebbe essere tolto un posto Champions tramite il campionato nel caso in cui si verificassero contemporaneamente questi tre scenari: