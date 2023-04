L’Inter a giugno dovrà probabilmente intervenire pesantemente (almeno in termini numerici) sul mercato, soprattutto in difesa. La partenza di Skriniar infatti, unita ai destini incerti di Acerbi e D’Ambrosio, obbligherà la società a puntellare il reparto, soprattutto visto che in stagione ha dimostrato di faticare parecchio.

Per i nerazzurri uno dei nomi caldi potrebbe essere quello di Becao dell’Udinese, già da tempo accostato al club. Il brasiliano dalla sua ha una lunga esperienza in Serie A, dove ha dimostrato di avere ottime qualità. Il contratto in scadenza nel 2024 poi ne abbatte decisamente la valutazione, offrendo all’Inter la possibilità di un buon innesto low cost. Il giocatore sembra infatti aperto ad una nuova esperienza e Marotta potrebbe cercare di strappare un prezzo molto contenuto all’Udinese.