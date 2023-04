La situazione infortuni in casa Inter in vista del ritorno con il Benfica

Sorriso a metà per Inzaghi in vista del ritorno della prossima settimana contro il Benfica. E non solo per l’ottimo vantaggio accumulato al Da Luz. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, l’Inter potrà contare su un rientro fondamentale in vista delle prossime partite.

Hakan Calhanoglu infatti, l’uomo in più della prima parte di stagione nerazzurra, vede il rientro dopo il problema muscolare accusato qualche settimana fa con la sua nazionale. Il turco dovrebbe essere arruolabile già per la partita di campionato con il Monza, dove potrebbe giocare uno spezzone di partita e fare “rodaggio” in vista del ritorno dei quarti di Champions League. Nessuna speranza invece per Skriniar, per cui non si possono azzardare previsioni sul rientro: pare senta ancora male alla schiena. Da capire anche la reale volontà del giocatore, che certo non suderà sette camice per forzare il rientro per una squadra che saluterà a giugno. Va detto che, fortunatamente, finora Darmian non lo sta facendo rimpiangere, anzi.