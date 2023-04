Verso Inter-Monza: turnover mirato in vista della Champions League?

Testa al campionato, dove il quarto posto e d’obbligo, ma cuore inevitabilmente alla Champions League. Questo sembra il programma nerazzurro per le prossime sfide. Nonostante un ruolino di marcia tutt’altro che esaltante nel 2023 in Serie A, la zona Champions è ancora a portata. Tuttavia è evidente che dopo il 2 a 0 del Da Luz, la semifinale di coppa sia il chiodo fisso, giustamente, nella testa di tutti in casa Inter. Per questo, nonostante gli ultimi inciampi in Serie A, Inzaghi contro il Monza dovrebbe optare per un parziale turnover.

A riposare dovrebbero essere soprattutto i giocatori chiamati agli straordinari e che saranno quasi certamente impegnati al ritorno contro il Benfica. In difesa perciò potrebbero tirare il fiato Acerbi e Darmian, con D’Ambrosio e De Vrij al loro posto. A centrocampo poi probabile occasione per Gagliardini, con Barella o Mkhitaryan a tirare il fiato. In attacco invece, secondo La Gazzetta dello Sport, spazio probabilmente alla coppia Lukaku-Correa. Indizio forse, sulla riconferma del tandem Dzeko-Lautaro per l’impegno europeo.

Questo il possibile 11 nerazzurro:



Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lukaku, Correa.