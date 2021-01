Lukaku all’ultimo, Inter ai quarti di finale! Ora il Milan: IL TABELLONE E IL CALENDARIO

La prende Lukaku, per prendere in prestito un’espressione usata e abusata negli ultimi due anni e mezzo. L’ha decisa l’attaccante belga, Fiorentina–Inter: e questo al termine di una partita – in verità – nemmeno troppo convincente da parte di Big Rom, così come, in generale, di tutti (o quasi) i neo-entrati. L’Inter quindi passa il turno, accede ai quarti di finale dove incontrerà il Milan. Ecco quindi il tabellone completo della Coppa Italia e il calendario di questo turno.

OTTAVI DI FINALE: Milan-Torino 0-0 (5-4 d.c.r.); Fiorentina-Inter 1-2; Napoli-Empoli (oggi, ore 17.45); Juventus-Genoa (oggi, ore 20.45); Sassuolo-Spal (domani, ore 17.30); Atalanta-Cagliari (domani, ore 21.15); Roma-Spezia (19 gennaio, ore 21.15); Lazio-Parma (21 gennaio 2021, ore 21.15).

QUARTI DI FINALE

Inter-Milan

Sassuolo/SPAL-Juventus/Genoa

Atalanta/Cagliari-Lazio/Parma

Napoli/Empoli-Roma/Spezia

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi