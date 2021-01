LIVE – Coppa Italia, segui la diretta di Fiorentina-Inter su Passione Inter

Nel primo match del mercoledì di Coppa Italia scenderanno in campo alle ore 15 la Fiorentina di Cesare Prandelli e l’Inter di Antonio Conte. Grande attesa soprattutto per Christian Eriksen, che giocherà nell’inedita posizione di regista basso. Live qui di seguito la cronaca in diretta del match del Franchi di Firenze.

FIORENTINA-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Milenkovic; Quarta, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic. All. Prandelli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte.

