Inter-Milan, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi cambia in difesa

Tutto pronto a San Siro per il Derby di Milano, big match della 4a giornata di Serie A. Inter e Milan si affrontano in uno scontro diretto in vetta alla classifica, con entrambe le formazioni a punteggio pieno dopo le prime 3 gare.

Tutto confermato per Inzaghi, che alla fine sceglie Acerbi al centro della difesa. Per il resto confermati gli uomini delle prime giornate di Serie A, con Lautaro Martinez e Thuram a guidare l’attacco nerazzurro verso i 3 punti.

Nessuna novità rispetto alle attese anche per Pioli, che recupera Giroud al centro dell’attacco, ma deve rinunciare a Tomori (squalificato) e Kalulu (infortunato). I rossoneri scenderanno in campo con il 4-3-3, modulo ormai consolidato in questa nuova stagione.