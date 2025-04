Tutto pronto per Milan-Inter, gara valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia. I nerazzurri di Simone Inzaghi cercano di indirizzare in questi primi 90 minuti la qualificazione alla finale di Roma, alla quale arriverà anche la vincente fra Bologna ed Empoli.

A partire dalle ore 21:00, qui su PassioneInter.com potrai seguire con noi la cronaca live minuto per minuto di Milan-Inter.

Cronaca live Milan-Inter: segui la semifinale d’andata di Coppa Italia

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

20′ | Abraham salva quasi sulla linea un colpo di testa da vicinissimo di de Vrij.

19′ | Ammonito Theo Hernandez per un fallo ai danni di Bisseck.

8′ | Correa calcia di prima a rimorchio dal limite dell’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Maignan blocca.

1′ | Fischia l’arbitro Fabbri, inizia la partita!

1° TEMPO

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 32 Walker, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 19 Hernandez; 29 Fofana, 14 Reijnders; 20 Jimenez, 11 Pulisic, 10 Leao; 90 Abraham.

A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 7 Gimenez, 9 Jovic, 21 Chukwueze, 23 Tomori, 24 Florenzi, 31 Pavlovic, 38 Bondo, 42 Terracciano, 79 Joao Felix, 99 Sottil.

Allenatore: Sergio Conceiçao.

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 11 Correa.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 8 Arnautovic, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 32 Dimarco, 47 Lavelli, 48 Re Cecconi, 50 Aidoo, 52 Berenbruch, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: MICHAEL FABBRI.

Assistenti: Preti, Baccini.

Quarto ufficiale: Ayroldi.

VAR: Rosario Abisso.

Assistente VAR: Di Bello.

SQUALIFICATI

Milan: –

Inter: Asllani (1)

DIFFIDATI

Milan: Terracciano

Inter: Dumfries