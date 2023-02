Inter-Milan, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Inzaghi e Pioli

Gli undici mandati in campo dai due tecnici

Tutto pronto per il derby Inter-Milan, 21a giornata di Serie A. Sarà la terza stracittadina della stagione, a poche settimane di distanza dal successo nerazzurro in Supercoppa Italiana. I rossoneri hanno bisogno di un successo per uscire dalla crisi, mentre l'Inter vuole confermare i buoni segnali mostrati contro l'Atalanta.