I preparativi sono terminati: a San Siro è tutto pronto per Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League. I nerazzurri partono con il vantaggio acquisito all’andata, ma non possono assolutamente permettersi di sottovalutare i rossoneri. In palio c’è la finale di Istanbul.

Inzaghi conferma l’undici che ha battuto il Milan mercoledì scorso: in regia, allora, spazio a Calhanoglu, affiancato da Barella e Mkhitaryan. In avanti, invece, guiderà l’attacco la coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez.

Scelte confermate anche per Pioli, che recupera Leao e Krunic, e apporta anche un cambio in difesa: fuori Kjaer dentro Thiaw.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Milan: