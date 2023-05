Alle ore 21 di stasera, martedì 16 maggio, inizierà la partita più importante disputata dall’Inter nella sua storia recente. A San Siro andrà infatti in scena Inter-Milan, derby valevole per la semifinale di ritorno di Champions League. All’andata, in uno stadio in gran parte rossonero, la squadra di Simone Inzaghi ha vinto per 0-2 grazie ai gol di Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan.

Stasera si giocano gli ultimi 90 minuti, in uno stadio che sarà quindi in gran parte nerazzurro. E la Curva Nord interista, a questo proposito, ha diffuso un comunicato tramite i suoi canali social. Qui di seguito vi riportiamo le parole.