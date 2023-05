Inter-Milan è una di quelle partite che decidono una stagione. A San Siro, va in scena il secondo atto dell’Euroderby, il ritorno della semifinale di Champions League. I nerazzurri partono con il vantaggio di 0-2 acquisito all’andata, ma non possono permettersi di sottovalutare i rossoneri.

Simone Inzaghi sembra essere convinto: domani sera andrà in campo lo stesso undici visto mercoledì scorso, con il desiderio di ripetere il medesimo approccio alla gara. Panchina, dunque, per Lukaku, con Dzeko–Lautaro Martinez coppia d’attacco. In regia tornerà il grande ex, Calhanoglu, mentre Correa dopo il problema in Inter-Sassuolo è recuperato.

Il Milan è parecchio incerottato, ma dovrebbe recuperare tutti i giocatori in dubbio. Pertanto, dovrebbero essere titolari sia Krunic, che Leao. In difesa Pioli pensa a un cambio: Thiaw dovrebbe prendere il posto di Kjaer al centro della difesa.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Milan: