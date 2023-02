Inter-Milan, Inzaghi: “Lukaku è in crescita. Skriniar? Non giudico le sue scelte. Domani potrebbe esserci”

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del derby

Enrico Traini

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del derby di domani sera tra Inter e Milan. Una gara fondamentale che i nerazzurri non possono assolutamente sbagliare e per la quale vogliono prepararsi al meglio.

Di seguito le parole del tecnico nerazzurro:

DERBY -"Il derby è una partita sentitissima da tutti noi. Serviranno testa e cuore. Noi ci arriviamo pronti a dare tutti e contenti della semifinale di Coppa Italia".

SUPERCOPPA - "I derby sono tutti storie a sé. Ne abbiamo già giocati 6 in questo anno e mezzo. In coppa abbiamo vinto tanto, mentre in campionato sono state mezze delusioni. Bisogna affrontarli con la giusta concentrazione e cercando di avere il giusto equilibrio. Questa è la soluzione migliore a parere mio".

SKRINIAR - "Non giudico le sue scelte. Manca l'allenamento di oggi, ma molto probabilmente sarà della partita. Quotidianamente lavora alla grande come ha sempre fatto. Queste cose sono all'ordine del giorno nel calcio di oggi. Si fa fatica, ma bisogna abituarsi".

LUKAKU -"Ha fatto un'ottima partita in crescendo. Io spero di portare tutti in condizione. Lukaku è in crescita, così come Correa. Spero di recuperare per domani anche Brozovic e Handanovic. Con Romelu ci parlo tanto e ci sono passato anche io come giocatore, perché dopo 26 anni ho avuto tanti problemi. Lui non li aveva mai avuti. Adesso sta cercando di lavorare nel migliore dei modi per poterci aiutare. Futuro? Questo riguarda lui. Io so che è dispiaciuto e che sta lavorando tantissimo per rimettersi in pari con i compagni, senza più rallentamenti e problemi che nei primi mesi di Inter lo hanno limitato".

CAPITANO -"Non sarà più Skriniar il capitano, ma ne abbiamo parlato tranquillamente con la società e con il ragazzo. Noi abbiamo un sistema di gerarchie in base alle presenze. Quindi il nostro capitano è Handanovic".

DIVARIO -"I dati sono chiari. Ci sono 2 punti di differenza, come lo scorso anno. Le partite di coppa le abbiamo fatte meglio noi, ma non mi aspetto un Milan sottotono. Mi aspetto un Milan che avrà voglia di fare un grande derby".

UN ANNO FA -"Non voglio ricordare il derby di un anno fa, come per la Supercoppa. Sono partite che possono essere decise da un singolo episodio e noi dobbiamo essere bravi ed essere equilibrati".

NAPOLI -"Sappiamo che c'è il distacco, ma non cambia niente per la singola partita. Ogni punto è importante in questo momento della stagione. Noi dobbiamo guardare all'Inter".

RIENTRO BROZOVIC -"Cambiamenti? Dipenderà da partita a partita. Chiaramente è un giocatore molto importante ed è fuori dai primi di ottobre. Siamo stati bravi a sopperire all'assenza sua e di Brozovic. Calhanoglu ha fatto molto bene in quel ruolo. Asllani sta crescendo giorno dopo giorno, subentrando in partite delicate. La sua crescita e il rientro di Brozovic ci aiuteranno ad avere più rotazioni".

LAUTARO -"Per me è un anno abbondante che gioca così, al di là del Mondiale. Negli ultimi 12 mesi ha avuto un rendimento molto costante. Se lo merita per come lavora e per come si è messo a disposizione. Ha avuto tre mesi di difficoltà, ma si è ripreso e ha una condizione topo da un anno a questa parte".

MILAN - Non è in un momento positivo, ma stiamo parlando della squadra Campione d'Italia. Dovremmo mettere insieme una partita di corsa e aggressione, molto, molto attenta".