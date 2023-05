C’è anche un aspetto tattico dietro l’incredibile cambio di rotta dell’Inter che, dopo un avvio di stagione zoppicante, ha iniziato a volare e ora si giocherà la finale di Champions League ad Istanbul. Lo racconta Romelu Lukaku, intervistato dalla CBS a bordocampo subito dopo il triplice fischio del ritorno della semifinale contro il Milan.

“All’inizio della stagione abbiamo provato a giocare con il pressing alto, che non è il nostro principale punto di forza perché noi abbiamo vinto lo scudetto un paio di anni fa giocando in ripartenza – spiega Lukaku – L’anno scorso è stato un mix ma c’erano ancora le ripartenze, abbiamo provato a cambiare nei primi sei mesi e abbiamo subito molti gol nelle prime partite. In questo campionato le difese vincono i tornei, quindi ad un certo punto il mister ha semplicemente detto: sapete cosa, torniamo ai nostri punti di forza di prima. Cerchiamo di essere compatti e andare in attacco il più velocemente possibile e penso che lì sia scattato il click, abbiamo iniziato a segnare tanti gol, vincere partite, subire di meno”.