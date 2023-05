Undici anni dopo, l’avventura di Marco Verratti al PSG potrebbe essere giunta alla conclusione. Nonostante il rinnovo di contratto fino al 2026, il centrocampista ex Pescara sta vivendo una delle stagioni meno felici da quando è in Francia ed è finito nel mirino dei tifosi che stanno ferocemente contestando il club.

Secondo RMC Sport il giocatore sarebbe quindi pronto a valutare un addio alla capitale francese, con il club che non sembra orientato ad opporsi. Anzi. Tra le ipotesi per il suo futuro, si legge, anche Inter e Juventus, che nel 2012 si erano date battaglia per acquistarlo prima dell’irruzione del PSG. Il Real Madrid sembra un’ipotesi complessa, mentre dall’Arabia Saudita potrebbero presto arrivare offerte.

L’opinione di Passione Inter

Al momento sembra difficile ipotizzare un arrivo di Verratti all’Inter per vari motivi. A partire dai rapporti tra Inter e PSG, passando per l’ingaggio da 11 milioni di euro a stagione pesantissimo anche con la possibilità di usufruire del decreto crescita fino ad arrivare alle caratteristiche degli altri centrocampisti in rosa: con gli addii di Gagliardini e, forse, Brozovic mancherebbe un giocatore con più chilogrammi.