Il Barcellona secondo quanto riferisce il quotidiano Sport ha l’urgenza di accelerare alcune operazioni in uscita e tra i calciatori in partenza c’è Franck Kessie. Saltato lo scambio con l’Inter che prevedeva il passaggio di Brozovic in Catalogna a gennaio, l’ivoriano rimane un obiettivo dei nerazzurri che, a quanto si legge, registrano anche la concorrenza di Juventus e Milan che avrebbero preso informazioni, oltre a due club della Premier League.

La decisione del Barcellona in ogni caso è presa: Kessie verrà ceduto, e non si escludono accelerazioni per liberarlo prima del 30 giugno. L’Inter rimane in corsa.

L’opinione di Passione Inter

Non si registrano nuovi movimenti concreti da parte dell’Inter che attende novità anche da parte del calciatore. Al momento l’unica strada percorribile per i nerazzurri prevede uno scambio. Anche se il cammino straordinario in Champions League sta cambiando tanti scenari di mercato…