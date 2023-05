Quarta sconfitta in altrettanti derby nel 2023 per il Milan di Stefano Pioli che fatica a digerire il dominio interista nella doppia sfida di Champions League e la cocente eliminazione. Dopo lo scudetto del 2022, per i rossoneri è già certa una stagione da “zero tituli” che costa al tecnico milanista il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia.

Intercettato dall’inviato Valerio Staffelli, Pioli, nel ricevere l’unico premio di quest’anno, sul fatto che l’Inter sarà in finale di Champions League replica: “Conta chi la vince”.