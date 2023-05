Una piacevole sorpresa. Insieme a Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan è stato uno delle rivelazioni del mercato e della stagione dell’Inter. Arrivato a parametro zero per sostituire il partente Vidal e per far rifiatare ogni tanto i tre centrocampisti titolari, l’armeno si è guadagnato il posto con merito senza praticamente più lasciarlo: quando conta, Inzaghi non rinuncia mai a lui. Ma l’infortunio subito nella semifinale di ritorno con il Milan ha messo in apprensione tutto il popolo nerazzurro.

Mkhitaryan è uscito al 43′ della sfida con i rossoneri per un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Oggi, come riporta La Gazzetta dello Sport, verranno fatti gli esami di rito: probabile che possa esserci una lesione, ma la speranza è che sia di primo grado (quindi abbastanza lieve) in modo da poter mettere nel mirino la finale di Istanbul. Ai compagni, però, avrebbe comunicato di aver sentito il muscolo “indurirsi” e non “tirare”. Questo dovrebbe essere di buon auspicio per l’Inter, che nella partita più importante della stagione (e degli ultimi 13 anni) ha bisogno di una pedina fondamentale per il suo centrocampo.