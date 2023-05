Milan dominato, l’Inter è in finale di Champions League e vola a Istanbul. Missione compiuta per la squadra di Simone Inzaghi che ora attende soltanto di conoscere chi sarà l’avversaria nell’atto finale della più grande competizione calcistica europea: Real Madrid o Manchester City.

Dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, questa sera all’Etihad Stadium di Manchester si gioca la sfida di ritorno che vale l’ultimo pass per la finale. Secondo l’algoritmo del portale FiveThirtyEight, che tramite un complesso calcolo che unisce numerose statistiche e simula migliaia di volte le partite per ottenere i risultati più probabili, c’è una notta favorita per raggiungere l’Inter a Istanbul.

Nelle migliaia di simulazioni effettuate dal sito, infatti, 70 volte su 100 il Manchester City ha superato il turno, contro le sole 30 volte su 100 che hanno visto il Real Madrid passare. Gli inglesi, dunque, sulla carta partono nettamente favoriti sul Real, con un vantaggio importante anche nelle simulazioni sulla vittoria della Champions: 51 volte su 100 City, 30 volte su 100 Inter e 19 volte su 100 Real Madrid. Parola al campo ora. Ci vediamo ad Istanbul.