Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato dell’imminente Derby contro il Milan, ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

AMBIZIONI – “C’è la consapevolezza di essere una società, prima di una squadra, che deve avere a che fare con delle ambizioni. Non è arroganza, è sapere che bisogna recitare un ruolo da protagonista. Siamo un modello rinnovato da 3 anni, con la conferma di Inzaghi. Ci sono più sicurezze, più certezze. Questi sono vantaggio di cui dobbiamo fare tesoro”.

INZAGHI – “Inzaghi deve essere annoverato nella categoria dei giovani. Essersi adattato a una realtà diversa dalla Lazio, ha fatto sì che abbia acquisito tanta competenza, sicurezza e determinazione nella leadership. Si vedono i risultati: è in grande miglioramento. Oggi è una certezza a tutto tondo. I risultati gli danno ragione, ma soprattutto le prestazioni”.

FRATTESI – “Siamo l’Inter e partecipa a competizioni importanti ed è un obbligo del managment costruire un gruppo competitivo, sempre nel rispetto degli obblighi economici. Io credo che ci siano titolari e co-titolari. Il gruppo è pronto per affrontare 50 partite e ci sarà spazio per tutti. Frattesi è un ragazzo intelligente ed è arrivato adesso. Ci sarà spazio per tutti”.

SECONDA STELLA – “Si tratta di un obiettivo importante. L’ambizione è un fattore importante e noi dobbiamo esserlo. Inter e Milan sono nella griglia ristretta delle squadre che possono vincere il campionato. Ci siamo e vogliamo vincere sicuramente”.