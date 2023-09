Inter-Milan, la coreografia della Curva Nord: che PROVOCAZIONE!

La Curva Nord ha regalato spettacolo come ormai ad ogni Derby, regalando agli uomini di Inzaghi ed ai tifosi un’enorme coreografia per la sfida contro il Derby. La tifoseria ha realizzato un enorme topo, che raffigurerebbe i tifosi milanisti, spesso chiamati “ratti”. Oltre a ciò la scritta: “Permalosi, complessati siete usciti dai tombini”. Giusto per non lasciare alcun dubbio sul messaggio che si voleva mandare. La risposta del Milan è invece “Circo Internazionale” raffigurando appunto un circo con alcuni richiami all’ambiente interista tra cui un’enorme bandiera turca, chiaro messaggio all’ex Hakan Calhanoglu.