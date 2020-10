Inter-Milan, Romagnoli (Sky): “Bravi a reagire. Inter squadra fortissima”

Amarezza prima della sosta per il pareggio con la Lazio, amarezza dopo per la sconfitta nel derby. Il rientro dell’Inter non è stato dei più felici. La stracittadina meneghina è andata al Milan, vincitore per 1-2. Decisiva la doppietta di Ibrahimovic.

Del successo dei rossoneri ha parlato Alessio Romagnoli a Sky Sport: “Oggi abbiamo incontrato una delle squadre più forti del campionato, siamo stati bravi a reagire. Per arrivare in alto serve vincere partite come questa“.

Il difensore poi continua elogiando Ibrahimovic, mattatore di serata: “Il campo parla per lui, è stato fondamentale fin dall’inizio”.

