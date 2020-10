Quello di ieri è stato un pomeriggio amaro per un’Inter sconfitta per 1-2 dal Milan nel derby della Madonnina, al termine di una gara in cui la formazione nerazzurra ha mostrato sprazzi di bel gioco ma anche croniche fragilità difensive. Gli uomini di Antonio Conte hanno infatti subito due reti causate da svarioni della retroguardia, senza più riuscire nella rimonta nonostante un buon secondo tempo.

