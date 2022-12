Inter e Milan, avanti a rilento per lo stadio: nuovo sì “condizionato”

Serviranno altre modifiche per ottenere il via libera

Dopo il Dibattito Pubblico i due club hanno ricevuto l'ok da parte del Consiglio Comunale, che ancora una volta però non è definitivo e risolutore. Sono stati infatti messi nuovi paletti al progetto, che inevitabilmente comporteranno modifiche e di conseguenza ulteriori lungaggini per la realizzazione. Il Consiglio Comunale infatti ha chiesto che l'impianto abbia una capienza più ampia rispetto a quella preventivata, di almeno 70 mila posti a sedere. Si è poi chiesto che i prezzi non subiscano un aumento eccessivo, ma che restino, per quanto possibile, in linea con quelli attuali.