Sky – Vidal torna in gruppo, ballottaggio con Eriksen: le ultime in vista del derby con il Milan

Archiviata la convincente partita con la Lazio, la testa passa all’attesissimo derby di domenica prossima, in cui Inter e Milan si giocheranno una fetta importante di scudetto. Quest’oggi Antonio Conte ha concesso ai suoi ragazzi una giornata di riposo, ma da domani riprenderà il lavoro in vista della stracittadina.

Uno dei dubbi di formazione principali per il tecnico nerazzurro riguarda il centrocampo, con il ballottaggio fra Arturo Vidal e Christian Eriksen. Il cileno sta recuperando dopo il colpo al ginocchio subito nella partita contro la Fiorentina, e da domani potrebbe riprendere il lavoro con il resto del gruppo.

Al momento, stando a quanto riportato da Sky Sport, in vantaggio sembra esserci il calciatore danese, che dopo un anno ai margini è finalmente entrato appieno negli schemi di Antonio Conte offrendo prestazioni convincenti. La sua stagione si è sbloccata proprio con la rete in Coppa Italia contro il Milan: nel derby di campionato l’opportunità per ripetersi e dare la definitiva svolta alla sua annata.