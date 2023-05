Inter, Milano È NERAZZURRA: 4 Derby su 4 nel 2023!

L’Inter ha superato il Milan in semifinale di Champions League e ora è pronta per volare ad Istanbul. I nerazzurri, però, hanno fatto molto di più, battendo i rossoneri in entrambi i confronti europei e vendicando l’Euroderby del 2023.

Un doppio successo incredibile che certifica la superiorità della squadra di Inzaghi su quella di Pioli. Nel 2023, infatti, l’Inter ha battuto il Milan in 4 Derby su 4: 1 in Supercoppa, 1 in Serie A e 2 in Champions League.

Un totale di 7 gol fatti e 0 subiti per un dominio totale nel gioco e nei risultati, che rende ancora più dolce il successo di San Siro.