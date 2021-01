GdS – Clamoroso, l’Inter cambia nome: nei prossimi mesi nascerà l’Inter Milano. Le ultime sul nuovo logo

Incredibile ma vero. All’indomani del netto 2-0 rifilato alla Juventus ieri sera a San Siro, La Gazzetta dello Sport annuncia un’incredibile rivoluzione in casa nerazzurra.

L’Inter cambierà infatti nome e diventerà “Inter Milano”, un nome scelto per segnare il legame simbiotico con la città e proiettarlo nel mondo da inizio marzo e assonante a come l’Inter è conosciuta all’estero: “Inter Milan”.

Inevitabile che qualche tifoso ortodosso storca il muso, ma è il futuro che impone una immagine più snella. I e M saranno le due lettere iconiche attorno a cui disegnare un logo. Una formula su cui si lavora da mesi.

I M e Inter Milano, il club nerazzurro punta a sfruttare le potenzialità del marchio anche in questi tempi di scarsa liquidità. Quello nerazzurro sarà un nuovo brand stilizzato, minimal e allontanerà l’immagine di una normale squadra di calcio e si avvicinerà a quella di una media company globale.

“Si giocherà sempre sulla I e la M, ammiccando alla Milano moderna: niente Duomo, meglio immaginare i grattacieli. Già sono state fatte diverse prove addosso a Lukaku e soci, mentre alcuni interisti celebri verranno coinvolti in una campagna per promuoverlo. Il tutto in contemporanea al compleanno del club: il 9 marzo l’Inter festeggia quel giorno del 1908 in cui un manipolo di arditi scelse un nome lungo e iconico. Tanto iconico da durare 113 anni”, si legge sulla Rosea.

Oltre a nome, logo e un nuovo possibile assetto societario, cambierà lo sponsor con Evergrande in pole per sostituire Pirelli. Il tutto senza dimenticare il nuovo stadio.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<