Social – Bacio allo stemma della Juve? Vidal sbotta: “Era per Chiellini. All’Inter per lasciare l’anima”

Dopo aver trovato il primo gol in Serie A con la maglia dell’Inter, proprio contro la Juventus, Arturo Vidal si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nel post partita, facendo chiarezza sui social anche su quel siparietto nel riscaldamento con Chiellini che ha scatenato l’ira di molti tifosi nerazzurri.

Dopo la risposta sul campo, con tanto di gol, ecco quella su Instagram: “La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lo stemma di un altra squadra. Il bacio è stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene. Io rispetto la mia squadra, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo club. E lascerò l anima per quello!”.

Ecco il post: