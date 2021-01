Inter-Juventus, Bastoni in versione assistman. Quello di stasera rappresenta un record in Europa

L’Inter ha piegato per 2 a 0 la Juventus, in una serata in cui è andato tutto per il verso giusto. Gli uomini di Antonio Conte hanno dominato per tutta la gara, e i voti in pagella sono tutti positivi. Tra i migliori in campo c’è Alessandro Bastoni, che oltre ad aver arginato Ronaldo, ha fornito un assist pazzesco a Barella per il 2 a 0.

Quello di stasera rappresenta un record per il difensore nerazzurro. Nei top 5 campionati europei, infatti, è il più giovane difensore centrale con almeno 2 assist fatti in questa stagione.

