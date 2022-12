L’Inter si gode Mulattieri: valore raddoppiato e tante pretendenti in Serie A

L'attaccante nerazzurro sta facendo bene in prestito al Frosinone

Samuele Mulattieri sta vivendo un'ottima annata in Serie B con la maglia del Frosinone . Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , l'attaccante dell' Inter ha già visto raddoppiarsi la sua valutazione di circa 4.5 milioni di euro.

Da capire, allora, quale sarà il suo futuro. I nerazzurri, molto probabilmente, lo riporteranno a casa base per poi valutare il suo futuro. Non è da escludere una sua permanenza al Frosinone, ma tanti club di Serie A hanno messo gli occhi su di lui.