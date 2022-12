VIDEO – Il DOMINO internazionale che può RIBALTARE la fascia Destra dell’Inter

Guarda l'ultimo video sul canale YouTube di Passione Inter e iscriviti se non lo sei già!

Dopo l'infortunio di James, il Chelsea potrebbe tornare all'assalto di Dumfries. Buchanan e Mazraoui sono i nomi più caldi in entrata per la fascia destra dell'Inter. Il punto sul mercato dei nerazzurri passando per Alcaraz, Thuram e Becao.