Gds – Inter, la Reggina sogna Handanovic per la porta: trattativa possibile?

Samir Handanovic ha perso il suo ruolo da portiere titolare nell' Inter a favore di Onana . In virtù di ciò, le voci sul futuro del numero 1 sloveno si fanno sempre più insistenti e un l'ultimo scenario possibile ha quasi dell'incredibile: la Reggina vuole Handanovic in Serie B .

L'idea, alimentata dal contratto in scadenza del portiere dell'Inter, sarebbe un arrivo a gennaio fino a fine stagione, con eventuale rinnovo in caso di promozione. Tuttavia, in questo momento, Handanovic vorrebbe chiudere la carriera in nerazzurro per poi entrare a far parte dello staff di Simone Inzaghi.