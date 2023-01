Inter, contro il Napoli come una finale: Inzaghi sa come si vincono

I nerazzurri sono obbligati alla vittoria per continuare a sognare lo Scudetto

Enrico Traini

Inter-Napoli sarà come una finale per i nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, sono chiamati a battere la squadra capolista della Serie A, per ridurre il ritardo in classifica, attualmente di 11 punti. Per farlo servirà una grande prestazione.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter ha ottimi numeri nelle "gare secche". La gara contro il Napoli è come una finale per i nerazzurri, dal momento che il pareggio sarebbe più simile a una sconfitta.

In questo contesto, pertanto, Inzaghi potrebbe valorizzare e mettere in mostra le sue qualità da allenatore da "gara unica", come dimostrano i 5 trofei vinti tra Supercoppa e Coppa Italia, nelle 6 finali disputate. L'Inter se lo augura.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Se è vera la capacità di Inzaghi di trovare la vittoria in gare secche (lo dimostrano la Supercoppa e la Coppa Italia dello scorso anno), è altrettanto vero che negli scontri diretti la sua Inter è incappata spesso in prestazioni deludenti. In questa stagione, ad esempio, sono arrivate solo sconfitte, ad eccezione dell'ultima gara prima della sosta, contro l'Atalanta.

Tutto il mondo Inter, allora, deve augurarsi che il successo di Bergamo abbia tolto il tappo alle difficoltà dei nerazzurri e che il talento di Inzaghi in partite dentro-fuori possa fare il suo effetto.