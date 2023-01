Inter, Inzaghi con la coppia inedita Dzeko-Lukaku per sorprendere il Napoli

I due hanno giocato poco insieme in gare ufficiali

Enrico Traini

Mancano poco più di 24 ore al big match di San Siro tra Inter e Napoli. Simone Inzaghi deve sciogliere gli ultimi dubbi, specie in attacco. Il tecnico potrebbe affidarsi alla coppia Dzeko-Lukaku, ancora praticamente inedita in questa stagione.

Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la quale sottolinea i soli 23 minuti insieme di Dzeko e Lukaku in gare ufficiali. Era lo scorso agosto, nella prima gara di campionato contro il Lecce. Una situazione particolare, in un contesto di emergenza in cui l'Inter cercava disperatamente la vittoria.

Domani sera sarà diverso, anche se per i nerazzurri la vittoria sarà l'unico risultato valido. Tuttavia, nelle amichevoli la coppia Dzeko-Lukaku ha dimostrato di amalgamarsi bene e la loro presenza in campo potrebbe presentare movimenti e posizioni diverse, in grado di sorprendere il Napoli.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Le amichevoli contro Reggina e Sassuolo hanno dato buone risposte sulla convivenza tra Dzeko e Lukaku, tanto che l'idea di una coppia d'attacco pesante si è fatta sempre più consistente. In ogni caso, la sensazione è che Simone Inzaghi proverà fino all'ultimo ad avere Lautaro Martinez pronto per giocare dal primo minuto. Altrimenti, per il Toro ci sarà comunque spazio dalla panchina.