Inter-Napoli, Lautaro Martinez probabile arma dalla panchina

In attacco spazio alla coppia Dzeko-Lukaku dal primo minuto

Enrico Traini

Mancano pochi giorni a Inter-Napoli, big match in programma a San Siro mercoledì 4 gennaio. I nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per riaprire la corsa Scudetto, e per farlo sperano di poter attingere a tutto il proprio potenziale offensivo. In particolare al trio d'attacco composto da Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la coppia titolare contro la capolista dovrebbe essere Lukaku-Dzeko, con Lautaro come jolly dalla panchina, in grado di aumentare ulteriormente, nel caso ce ne fosse bisogno, la pericolosità offensiva dei nerazzurri.

Il Toro, dal canto suo, scalpita ed è pronto a dare il massimo nei pochi allenamenti a disposizione, per convincere Inzaghi a concedergli una chance già dal primo minuto.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Come riportato negli scorsi giorni, Inzaghi avrebbe chiamato Lautaro per sapere le sue condizioni e perché il tecnico vorrebbe schierarlo dal primo minuto. Una tentazione comprensibile: in un big match così importante sarebbe meglio avere la coppia titolare dal primo minuto. Tuttavia, la prudenza è d'obbligo in questi casi e Lautaro può, comunque, rivelarsi un'arma importante dalla panchina. Anche perché il suo sostituto, Edin Dzeko, ha dimostrato di essere in ottima condizione.