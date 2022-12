Lukaku a caccia della permanenza all’Inter: servono i gol

Termina oggi un'annata da dimenticare per Romelu Lukaku. Dopo la pessima esperienza al Chelsea, il belga sperava di rilanciarsi all'Inter, ma l'infortunio lo ha tenuto ai box per quasi tutta la prima parte di stagione. A coronare un anno molto negativo ci ha pensato il Mondiale in Qatar. Nel 2023, allora, Big Rom va a caccia di riscatto e gol, per garantirsi la permanenza in nerazzurro.