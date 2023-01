Mercato – Inter, spunta la concorrenza per Alcaraz: c’è il Benfica su di lui

La notizia, riportata dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è che il Benfica si starebbe assicurando Alcaraz per sostituire l'uscente Enzo Fernandez . Il fresco campione del Mondo, infatti, si accaserà al Chelsea , con i londinesi che pagheranno una cifra intorno ai 127 milioni di euro .

Sebbene non sia mai decollata, nelle scorse settimane l'arrivo di Alcaraz all'Inter sembrava un colpo possibile e anche molto interessante, vista la giovane età e le potenzialità dell'argentino. L'inserimento del Benfica, invece, rischia di far sfumare tutto, lasciando i nerazzurri con un pugno di mosche e con qualche rimpianto per un giocatore dal profilo sicuramente interessante e valido.