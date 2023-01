Inter-Napoli può essere la partita del riscatto per Big Rom: gennaio è il suo mese

Il belga vuole riscattarsi

Pietro Magnani

Questa sera l'Inter si gioca una fetta enorme di stagione. Battere il Napoli infatti significherebbe riaprire, seppur in minima parte, una porticina per lo Scudetto. Per questo si spera possa essere la serata di Romelu Lukaku, la grande stella assente nella prima parte di stagione.

Ormai recuperato completamente dall'infortunio, Big Rom è perfettamente consapevole di poter rilanciare la propria stagione dimostrandosi decisivo fin da questa sera. Segnare e trascinare i suoi in una partita tanto importante, non solo farebbe impazzire di gioia San Siro, ma metterebbe in chiaro che, anche nelle difficoltà, lui rimane il Romelu di sempre. D'altronde dalla sua ci sono i numeri: solitamente gennaio è il suo mese e in particolar modo la prima uscita dell'anno è la sua partita.

Tolto il suo anno terribile, il 2022, Lukaku ha infatti sempre segnato alla prima partita dell'anno nelle 5 stagioni precedenti. Nel 2020 in Italia a gennaio siglò 4 reti, tra cui due proprio contro il Napoli, mentre nel 2021 ne ha segnati 5. Un biglietto da visita importante: ora non resta che rispettare la tradizione e far di nuovo sognare i tifosi nerazzurri.