Le probabili formazioni di Inter-Napoli: la scelta di Inzaghi in attacco

E' finalmente giornata di vigilia dopo un mese e mezzo di stop della Serie A . Il campionato si prepara a riaccendere i motori e nella giornata della ripartenza presenta subito un big match d'alta classifica come Inter-Napoli. Sarà il ritorno di Luciano Spalletti a San Siro da leader indiscusso della classifica, con un vantaggio ad oggi rassicurante di 11 punti sui nerazzurri. Una partita che sa quasi di ultima spiaggia invece per Simone Inzaghi che ha intenzione di guadagnare punti sui partenopei per non perdere definitivamente il treno scudetto.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter-Napoli, in virtù dell'assenza per infortunio di Marcelo Brozovic, delle condizioni non ottimali di Stefan de Vrij e di un Lautaro Martinez con pochissimi allenamenti ancora nelle gambe, per Inzaghi le scelte in campo saranno quasi obbligate. Queste le ultime sulle due squadre: