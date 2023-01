Inter-Napoli, designato l’arbitro Sozza: i precedenti

Dopo la pausa per i Mondiali in Qatar, l'Inter torna in campo in Serie A e lo fa subito con un grande scontro diretto. Mercoledì 4 gennaio, alle ore 20.45, i nerazzurri affronteranno il Napoli di Spalletti, capolista in campionato. Una gara fondamentale per gli uomini di Simone Inzaghi, desiderosi di una vittoria per riaprire la corsa Scudetto.