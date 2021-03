CdS – Inter, via libera alla partenza dei nazionali in caso di ultimi tamponi negativi

Arrivano importanti aggiornamenti in casa Inter sul fronte dei nazionali. Stando a quanto riportato pochi minuti fa dal Corriere dello Sport, qualora nell’ultimo giro di tamponi effettuato su tutti i calciatori e membri appartenenti al gruppo squadra questa mattina non dovessero spuntare nuove positività, da domani i calciatori convocati dalle rispettive selezioni potrebbero rispondere alle convocazioni dei commissari tecnici, rispettando comunque l’isolamento previsto in questi casi.

Nello specifico – oltre ai tre italiani Bastoni, Barella e Sensi – anche Lukaku, Perisic, Brozovic, Skriniar ed Eriksen dovranno lasciare la Pinetina. In questo caso il protocollo è abbastanza chiaro e consente la partenza dei tesserati chiamati dai rispettivi ct. In seguito a due tamponi negativi consecutivi effettuati dopo l’ultima positività all’interno del gruppo, i calciatori ottengono automaticamente il permesso per raggiungere le proprie nazionali.

Come spiegato infine sull’edizione web del quotidiano romano, “i calciatori sottoposti a isolamento fiduciario dovrebbero mangiare, cambiarsi e fare la doccia non insieme ai compagni di nazionale, ma nelle rispettive stanze. Dovrebbero inoltre viaggiare non insieme agli altri. Insomma, un’insieme di accortezze non semplice, ma neppure impossibile da mettere in pratica”.

