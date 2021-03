Serie A – Impresa storica: il Benevento batte la Juventus allo Stadium! L’Inter resta a +10: la classifica aggiornata

Clamoroso scivolone della Juventus che cade in casa contro il Benevento per 0-1 con rete di Adolfo Gaich. Dopo le frasi polemiche pronunciate ieri in riferimento alla partita rinviata tra Inter e Sassuolo, Andrea Pirlo non riesce a rispondere con la stessa sicurezza anche sul campo e perde la propria opportunità per accorciare in classifica sull’Inter. Alla luce di questa sconfitta, considerando che nerazzurri e bianconeri hanno attualmente lo stesso numero di partite disputate, il vantaggio della formazione di Antonio Conte rimane a +10 sulla squadra rivale.

Per quanto riguarda le partite da recuperare, sia Inter che Juventus scenderanno in campo il 7 aprile rispettivamente contro Sassuolo i nerazzurri e Napoli i bianconeri, in un turno chiave in ottica scudetto, sebbene la distanza in classifica sia già considerevole. Andiamo dunque a vedere il calendario aggiornato di questo 28esimo turno di campionato e la classifica di Serie A dopo gli ultimi risultati:

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A

IL CALENDARIO DELLA GIORNATA DI SERIE A

L’INTER PUO’ PERDERE DA DOMANI I NAZIONALI >>>