GdS – Ansia per l’Inter, l’Ats potrebbe vietare la partenza ai giocatori per le nazionali: la situazione

Nella giornata di ieri, tramite un comunicato ufficiale, l’Inter ha comunicato la positività al Covid-19 di Danilo D’Ambrosio. Il giocatore aveva presentato alcuni sintomi nella giornata di domenica, oggi ci sarà il giro di tamponi per tutta la squadra e si spera nella negatività di tutto il gruppo. Per tutti i giocatori è scattato quindi l’isolamento fiduciario che dovrebbe durare 14 giorni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri il club nerazzurro ha comunicato la positività di D’Ambrosio. Entro venerdì, sarà proprio l’Ats a comunicare all’Inter il da farsi con i giocatori che dovranno raggiungere i ritiri delle nazionali. Due le possibilità: l’Ats potrebbe anche vietare ai giocatori di lasciare Milano, come avevano fatto le Ats di Roma e Firenze in passato, ma al momento è un’ipotesi remota. Più probabile che si consentano gli spostamenti al patto di organizzare trasferimenti individuali.

